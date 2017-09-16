Корабли Северного флота условно уничтожили десантный отряд противника в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» нанесла ракетный удар по десантному отряду условного противника в Баренцевом море.

Поражение обнаруженного десантного отряда – это очередной эпизод зачётного учения разнородных сил Северного флота, начавшегося 14 сентября под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. В соответствии с его замыслом, группировка ракетных кораблей в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», эсминца «Адмирал Ушаков», малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» получила разведывательную информацию об обнаружении в зоне поражения крылатыми ракетами десантного отряда условного противника. Силы противника обозначает группа судов обеспечения в составе спасательных буксиров СБ-523 и «Николай Чикер», а также транспорта снабжения «Маныч».

Доклад об обнаружении десантного отряда условного противника поступил на командный пункт группировки от многоцелевой атомной подводной лодки, выполняющей задачи в назначенном районе Баренцева моря.

Для уточнения целеуказания в указанный район был направлен противолодочный самолёт Ил-38. С получением уточненных данных ракетные корабли произвели условное применение ракетного оружия по десантному отряду, а многоцелевая атомная подводная лодка для его уничтожения произвела условную торпедную стрельбу.

На данном этапе зачетного учения разнородных сил флота особое внимание уделяется взаимодействию между основной корабельной ударной группой Северного флота, авиацией и подводными лодками при обнаружении надводных целей и применении по ним ракетного оружия.

Все пуски ракет проводятся условно с использованием радиотехнических возможностей кораблей. По плану зачетного учения разнородных сил флота боевые стрельбы противокорабельными ракетами по установленным мишенным позициям в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море состоятся в ближайшие дни.

На различных этапах учения планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодки, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будет задействовано более 5 тыс. человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.

Пресс-служба Северного флота