Мурманская область на старте "Кросса наций". Всероссийские соревнования прошли cегодня

Татьяна Нестерова.



В здоровом теле - здоровый дух! День бега в стране - самое масштабное и по массовости, и по географии спортивное мероприятие. На Кольском Севере, традиционно, главный сбор участников в Долине Уюта. Кстати, обновленной, и, как прозвучало, вовлекающей в свою орбиту новых приверженцев здорового образа жизни. Всего же в регионе на старт вышли более 5 тысяч участников.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Я думаю, что сегодня все будут победители. Кто-то победит в соревнованиях. Кто-то победит себя, встав с дивана в субботний день и придя сюда - в Долину Уюта. Я желаю всем хорошего настроения, самое главное, и удачи в сегодняшнем забеге".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Главное - заниматься спортом. Желаю всем победы. А то, что вы пришли, приняли участие в этих соревнованиях - это уже ваша маленькая победа".

"Кросс нации" в Мурманской области проводится с первого года существования проекта - с 2004. После летних забег открыл календарь всероссийских мероприятий. Участники всех возрастов. Самому младшему чуть больше года. Старшим - за 80. Дистанции - от 100 метров. Трасса для самых подготовленных - 12 километров. Вместе - любители и профессионалы, включая чемпионов и призеров соревнований мирового уровня и, конечно, ветеранов спорта.

Ветеран спорта Мурманской области Валентина Устиленцева: "Спорт дает здоровье. Вот, если не будешь шевелиться, тогда ляжешь и отдыхаешь. Спорт дает здоровье. Поэтому, всё время Долину Уюта строили. В Долине Уюта тренируюсь".