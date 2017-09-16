В Мурманской области создается мощный профильный центр для обслуживания больных сахарным диабетом

Алексей Елкин.

Новое отделение появится на базе МДЦ уже после вхождения диагностического центра в состав Мурманской областной больницы.

Сегодня, в связи с юридическими изменениями, плановым порядком идет лицензирование МДЦ в новой структуре. "Росатом" продлил разрешение на работу отделения радионуклидной диагностики. Это подразделение уникальное. Обслуживает онкобольных и северян с подозрением на такие диагнозы. Процесс нельзя прервать и это обстоятельство сейчас учитывается, в первую очередь, в ходе реорганизации всего диагностического центра. Сохранен штат сотрудников, и сложности слияния двух медучреждений пациенты не заметят, - подчеркивают в руководстве.

И.о. главного врача ГОБУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" Надежда Арефьева: "На сегодняшний день в центре огромные идут работы в Центре по объединению с областной больницей. Областная больница оказывает нам всемерное содействие в этом. Поэтому, вопрос реорганизации не одним днем. Это - огромный, огромный процесс, который, конечно затрагивает все области - от пациентов, обслуживания пациентов до организационных моментов. Поэтому, сейчас у нас, конечно, очень такой тяжелый период - в плане реорганизации. В обязательном порядке - это сохранение штата. На сегодняшний день текучки у нас нет. У нас, единственно, ушли доктора, которые на постоянное место жительства уехали. И, вышли люди на пенсию. Это - 2 врача. Всего. Поэтому, вот той катастрофической проблемы, о которой пишут в Интернете и слухи, рожденные неизвестно где, у нас такого нет. Все работают в штатном режиме. Со всеми проводятся консультации. У нас ежедневно консультации по отделам с главным врачом областной больницы - Александрой Павловной Будовой. Мы планируем расширение. В частности, мы хотим открыть центр для оказания помощи больным диабетом. Обязательно мы хотим сюда решить вопросы дневных стационаров. Т. е. это перспектива нашего будущего. Возможности амбулаторной хирургии. Желаний и всего много. Мы хотим много сделать. Оказывать помощь, расширяться, развиваться, расти. На будущее нашей медицины - области - и, естественно, наших пациентов".

Создание профильного отделения помощи больным, страдающим диабетом - продолжение работы, успешным примером которой сейчас является центр "Белая роза" - пилотный проект в плане комплексного обследования пациентов. Таким же социально-значимым должно стать новое подразделение, где уже после слияния с коллективом больницы продолжат работать сотрудники МДЦ.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им П.А. Баяндина" Александра Будова: "И, мы стараемся двигаться именно в этом направлении. Уже с 1 октября в структуру новой организации, которая получается, будет введен диабетологический центр. Это центр для пациентов, преимущественно, с сахарным диабетом. Но, также там могут получать лечение и обследование и другие пациенты с эндокринной патологией. Что нового даст этот центр? В нем будут сконцентрированы специалисты, которые занимаются лечением не только непосредственно диабета - эндокринологи. Это будут, во-первых и главное, - внештатные специалисты, которые здесь работают и будут руководить диабетологическим центром. Но, это также будут и врачи-офтальмологи, которые контролируют диабетическую ретинопатию. Ведь, диабет страшен, кроме всего прочего не только самим течением, но и грозными осложнениями, которые возникают в связи с диабетом. Это - специалист сосудистый хирург, который будет заниматься контролем состояния сосудов нижних конечностей. Это - нефрологи, которые занимаются диагностикой и лечением патологий почек. Здесь уже ведется и будет дополнительно наполняться регистр пациентов с сахарным диабетом. И, вот этот комплексный подход, он позволит увеличить качество жизни. Специалисты диагностического центра известны на территории Мурманской области не только пациентам, но и всему врачебному сообществу. И их высокий профессионализм и врачей, и среднего медицинского персонала, не требует дополнительного подтверждения. Поэтому, я очень рада, что произойдет вот это слияние 2-х высокопрофессиональных коллективов. Добро пожаловать".