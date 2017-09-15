Губернатор Марина Ковтун побывала с рабочим визитом в Териберке

Елена Сивонен, Светлана Деменева.

Сегодня губернатор Марина Ковтун посвятила свой рабочий день Териберке. За последнее время в селе произошли серьезные изменения. Глава региона оценила ремонт в местной школе, пообщалась с новоселами и провела рабочую встречу с депутатами вновь избранного Совета.

На аншлаге с названием поселка - наклейки туристов. Место дикого отдыха приобретает черты цивилизации. Впервые за всю историю Териберки на ее улицах появился асфальт. Качество укладки оценила глава региона. По новой дороге она прошла в новый дом. На 63 квартиры.

Семья Бутусовых переселилась сюда из старого деревянного дома. Таких в Териберке много. Программа по их ликвидации - следующий этап развития поселка.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Мы разрабатываем муниципальную программу по сносу 33 домов разных сооружений. Это аварийные, ветхие. За 3 года мы будем пытаться попасть в федеральные, региональные программы".

Некоторое время назад были планы расселить Териберку. И даже сдали новый дом в Коле. Но часть жителей отказались уезжать. Их теперь в поселке меньше тысячи. 1 сентября только 2 первоклассника пришли учиться в местную школу. Но им теперь позавидует любой частный пансион, шутит губернатор. Столько внимания - и новые, отремонтированные классы.

Слава Смирнов учится в 4 классе. И признается, что очень любит читать. Сегодня урок особый. Не только потому, что здесь губернатор. До маленькой Териберки дошел большой образовательный проект "Читающая школа". Он объединяет педагогов, библиотекарей и родителей. Это для того, чтобы дети оторвались от гаджетов и вернулись к книге.

Библиотекарь центральной поселенческой библиотеки "Териберка" Анна Семенихина: "Совместные уроки, совместные мероприятия, любые вечера, праздники. Либо они к нам, либо мы к ним приходим в гости".

Центр поселка - местная библиотека. В одном здании с ней фельдшерско-акушерский пункт. Ежедневный прием - примерно 400 человек. А вот в библиотеке собрались 9. Это только что избранные депутаты поселка, которым теперь предстоит выбрать главу.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Любой из вас задавал себе вопрос - зачем я иду в депутаты? Зачем мне это надо?"

Вместе с главой региона на встрече и депутаты областной Думы. Им работать с сельскими законодателями. С главами в Териберке - проблемы. Меняются часто, не успевая выполнить обещанное на выборах. Это общая проблема "отдаленки", где, как правило, всегда не хватает ресурсов. Людских и финансовых.

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Хотелось бы, чтобы каждый избранный человек считал, что это твой дом. А когда домом будет считать - тогда и копеечку каждую считать, и будешь стараться, чтобы в доме было чисто, и тепло, и уютно".

Чтобы обеспечить безопасность в основном, деревянной Териберки, реконструировано здание бывшей котельной под пожарное депо. Хор в Териберке - один из лучших в области. Это - репетиция выступления на юбилее района. Дом культуры в поселке отремонтирован. В зрительном зале - кресла, которые привезены сюда из мурманской филармонии. На "стене" - так называют ее здесь - ментальная карта Териберки. Отмечены все любимые места местных жителей и туристов. Ведь именно с туризмом связывают будущее поселка.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здесь реализовывается 9 инвестпроектов общей сложностью 450 миллионов рублей. Будет создано в туристкой сфере 180 рабочих мест. И эта зона внимания и ответственности частного бизнеса. Что касается власти - она отвечает за инфраструктуру: дороги, свет, тепло".

В этом году будет отремонтирован автоподъезд к поселку. И дано задание специалистам "Мурманскавтодора" - разработать проектную документацию на ремонт дороги от Серебрянки к Териберке. Если бюджет потянет - работы начнутся следующим летом.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Подрядчики должны привезти усиленные шрекороторы, которые позволяют более эффективно работать в сложных погодных условиях, и в этом году мы планируем увеличить затраты на содержание автоподъезда к Териберке примерно на 70 процентов".

Еще одна задача, которую ставит власть - организовать у побережья морскую рыбалку. Это вопрос квот и решить его можно пока только на федеральном уровне.







