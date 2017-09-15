В Санкт-Петербурге начали работу первый Международный рыбопромышленный форум и отраслевая выставка

Алексей Елкин.

Кольское Заполярье в Ссеверной столице представляет профильный министр Андрей Иванов. Между Сбербанком и группой компаний "Мурмансельдь-2" уже подписано соглашение о совместной реализации проектов по строительству судов и другим направлениям. Отмечено, что флагман предприятия - траулер "Мирах" - представляет собой уникальный для России опыт обновления рыболовного флота в современных условиях. Буквально в эти минуты на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" завершается торжественная закладка нового судна.





