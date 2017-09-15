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15.09.2017 17:55

Мурманский морской торговый порт проводит экологический конкурс детского творчества

В рамках Года экологии, а также в целях пропаганды ответственного отношения к проблеме накопления бытовых отходов ПАО «Мурманский морской торговый порт» проводит конкурс детского творчества «Вторая жизнь мусора». Его участниками могут стать юные жители Мурманска и Мурманской области в возрасте от семи и до семнадцати лет. Также принимаются коллективные и семейные работы.

В Конкурсе пять номинаций: «Осенний топиарий», «Все в хозяйстве пригодится!», «Очумелые ручки», «Игрушка» и «Картина». Также предусмотрена отдельная номинация «Приз зрительских симпатий». Победителя в ней определят пользователи интернета путем голосования на официальной страничке ПАО «ММТП» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/murport51).

Для создания своих шедевров можно использовать все, что угодно – пакеты, губки, пластик, мелкий мусор и многое другое. Габариты изделия не должны превышать тридцати сантиметров по любому из параметров: ширина, высота, длина.

Работы принимаются до 30 сентября 2017 года. Приносить их нужно в Музей истории Мурманского морского торгового порта, предварительно позвонив по телефону 48-01-11. По итогам конкурса будет устроена выставка экспонатов, которая пройдет с 2 по 15 октября 2017 года. Положение о проведении конкурса можно найти на сайте portmurmansk.ru, в разделе «Экология».
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