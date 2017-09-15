В Заполярье создадут центр для больных сахарным диабетом. Перспективы объединения МДЦ и областной больницы

Алексей Елкин.

В Мурманской области создается мощный профильный центр для обслуживания больных сахарным диабетом. Принцип тот же, что и в "Белой розе", где комплексное обследование проходят северянки. Новое отделение появится на базе МДЦ уже после вхождения диагностического центра в состав Мурманской областной больницы.

Заведующая отделением радионуклидной диагностики ГОБУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" Ирина Мовчан: "В данном случае проходит сцинтиграфия костей у выявленного онкобольного уже с диагнозом. И мы ищем метастазы. В данном случае, в кости".

Отделение радионуклидной диагностики МДЦ. Подразделение - уникальное. Здесь обслуживают онкобольных и северян с подозрением на такие диагнозы. Процесс нельзя прервать и это обстоятельство сейчас учитывается, в первую очередь, в ходе реорганизации всего диагностического центра. С октября он будет действовать уже в составе областной клинической больницы. Сохранен штат сотрудников и сложности слияния двух медучреждений пациенты не заметят, подчеркивают в руководстве.

И. о. главного врача ГОБУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" Надежда Арефьева: "Мы планируем расширение. В частности, мы хотим открыть центр для оказания помощи больным диабетом. Обязательно мы хотим решить вопросы дневных стационаров. Т. е. это перспектива нашего будущего".

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им П. А. Баяндина" Александра Будова: "Развитие. Формирование центров, повышение доступности и качества медицинской помощи населению области".

Создание профильного отделения помощи больным, страдающим диабетом - продолжение работы, успешным примером которой сейчас является центр "Белая роза" - пилотный проект в плане комплексного обследования пациентов.

Блиц: "Я не чувствуют себя как в больнице. Интерьер очень хороший. Все очень впечатляет".

Единственная сложность - записаться на прием, что подтверждает востребованность "Белой розы". Таким же социально значимым должен стать новый диабетологический центр, где уже после слияния с коллективом больницы продолжат работать сотрудники МДЦ.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им П. А. Баяндина" Александра Будова: "Их высокий профессионализм - и врачей, и среднего медицинского персонала - не требует дополнительного подтверждения. Поэтому я очень рада, что произойдет это слияние двух высокопрофессиональных коллективов. Добро пожаловать".

Сегодня, в связи с юридическими изменениями, плановым порядком идет лицензирование МДЦ в новой структуре. "Росатом" продлил разрешение на работу отделения радионуклидной диагностики.

Уже со следующей недели в МДЦ начнется запись пациентов на октябрь. И со второго числа, с понедельника, центр продолжит работу в обычном режиме, но уже в составе объединенного лечебного учреждения.







