Поставлена точка в деле о драке у "Пурги". Потерпевший уже год в коме. Какое наказание ждёт обвиняемого?

Елена Сивонен.

Мурманский бар "Пурга" снова фигурирует в оперативных сводках. Одного из отдыхающих этого увеселительного заведения Октябрьский суд приговорил к 4 годам лишения свободы, плюс компенсация морального вреда - 1 миллион 800 тысяч рублей. Молодой человек учинил разборку с другим клиентом ночного клуба. Ссора произошла из-за девушек. Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения предложил им свою компанию, те отказали, и всё бы ничего, но уже мужская половина компании продолжили конфликт. На кадрах видно, как на улице обвиняемый наносит удар. С 1 октября прошлого года потерпевший в крайне тяжелом состоянии.

Старший помощник прокурора Октябрьского округа г. Мурманска Елена Донецкая: "Когда приехала скорая помощь, его доставили в больницу, провели ряд сложнейших операций на мозге, но до настоящего времени он в сознание не пришел. Он находится в лечебном центре фактически в вегетативном состоянии".







