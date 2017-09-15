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15.09.2017 18:25

Поставлена точка в деле о драке у "Пурги". Потерпевший уже год в коме. Какое наказание ждёт обвиняемого?

Елена Сивонен.

Мурманский бар "Пурга" снова фигурирует в оперативных сводках. Одного из отдыхающих этого увеселительного заведения Октябрьский суд приговорил к 4 годам лишения свободы, плюс компенсация морального вреда - 1 миллион 800 тысяч рублей. Молодой человек учинил разборку с другим клиентом ночного клуба. Ссора произошла из-за девушек. Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения предложил им свою компанию, те отказали, и всё бы ничего, но уже мужская половина компании  продолжили конфликт. На кадрах видно, как на улице обвиняемый наносит удар. С 1 октября прошлого года потерпевший в крайне тяжелом состоянии.  
Старший помощник прокурора Октябрьского округа г. Мурманска Елена Донецкая: "Когда приехала скорая помощь, его доставили в больницу, провели ряд сложнейших операций на мозге, но до настоящего времени он в сознание не пришел. Он находится в лечебном центре фактически в вегетативном состоянии".
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