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15.09.2017 18:00

В Мурманске состоится тренинг для предпринимателей «Участие в государственных закупках»

Потенциальные и действующие предприниматели Мурманской области приглашаются на тренинг «Участие в государственных закупках», который состоится 20 сентября в Мурманске.

Тренинг проводится в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Основной задачей тренинга является информирование участников о порядке участия в государственных закупках.

В ходе мероприятия участники получат информацию о требованиях, предъявляемых к участникам закупки; о порядке участия в государственных закупках; об особенностях участия в государственных закупках субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».

Тренинг начнется 20 сентября в 16.00 (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж).

Зарегистрироваться на тренинг «Участие в государственных закупках» можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области до 19 сентября включительно.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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