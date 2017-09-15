В Мурманске состоится тренинг для предпринимателей «Участие в государственных закупках»

Потенциальные и действующие предприниматели Мурманской области приглашаются на тренинг «Участие в государственных закупках», который состоится 20 сентября в Мурманске.



Тренинг проводится в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».



Основной задачей тренинга является информирование участников о порядке участия в государственных закупках.



В ходе мероприятия участники получат информацию о требованиях, предъявляемых к участникам закупки; о порядке участия в государственных закупках; об особенностях участия в государственных закупках субъектов малого и среднего предпринимательства

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.



Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».



Тренинг начнется 20 сентября в 16.00 (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж).



Зарегистрироваться на тренинг «Участие в государственных закупках» можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области до 19 сентября включительно.







/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /



