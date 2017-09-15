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15.09.2017 17:45

Более 1200 жителей Мурманской области уже сделали прививку от гриппа в мобильных прививочных кабинетах

Для вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманской области продолжают работать мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона может сделать прививку против сезонного гриппа. Такими кабинетами уже воспользовались 1210 человек.

Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты располагаются вблизи наиболее посещаемых общественных мест. В областном центре с 18 по 30 сентября специализированные автомобили будут расположены около гипермаркетов «Лента» и «Твой». В этот период выездные прививочные бригады Мурманской городской поликлиники №2 будут проводить вакцинацию населения по следующему графику: с понедельника по субботу (воскресенье – выходной) с 11 до 18 часов по адресам: ул. Шевченко, 34 – у гипермаркета «Лента» и пр. Кольский, 51/8 – у гипермаркета «Твой».

Кроме того, выездная прививочная бригада Мурманской городской поликлиники №2 будет работать 16 сентября во время проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Мурманске.

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.


/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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