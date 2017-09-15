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15.09.2017 16:40

Молодые мурманские спортсмены - лучшие на международной арене. Сегодня в администрации города поздравления с победой принимали Дарья Литвяк и ее тренер Эллина Гисмеева

Любовь Дубова.

В сентябре в Македонии состоялся чемпионат Европы среди юниоров по кикбоксингу, где Дарья одержала  серьезную в своей спортивной карьере победу, привезла домой золотую медаль. В знак благодарности и с пожеланием дальнейших успехов дружескому тандему цветы и памятные подарки вручил глава муниципального образования Дмитрий Филлипов.
Чемпионка Европы среди юниоров по кикбоксингу (г. Мурманск) Дарья Литвяк: "Финальный бой у меня был с сербкой. Но это не самый сложный бой был, дался он довольно просто, и как-то технично. Если полуфинал был довольно тяжелый, и я просто вырвала, можно сказать, эту победу за несколько секунд. А последний бой был в разогреве, и все было намного легче".
Чествование успешных спортсменов, прославляющих Мурманск, стало доброй традицией. Это значит, что у нас всегда есть повод гордиться теми, кто представляет город-герой на спортивных аренах региона, страны и мира. И это пример для тысяч юных мурманчан.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Вновь и вновь мы убеждаемся и видим, что спортивные традиции, которые заложил еще Олег Петрович Найденов, первый мэр нашего города, как вы знаете, он возглавлял мурманскую ассоциацию кикбоксинга, их преемственность способна давать вот эти плоды и взращивать талантливых спортсменов,  успех которых признается на международном уровне".
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