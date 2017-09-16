Сегодня во время проведения велокросса в Мончегорске перекроют автомобильное движение

В соответствии с распоряжением администрации города Мончегорска, во время проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 80-летию города, в субботу, 16 сентября, на некоторых улицах Мончегорска будет перекрыто автомобильное движение.

С 12.00 до 13.00 движение будет перекрыто по проспекту Кирова – от дома № 3 до дома № 31, и от дома № 38 по Ленинградской набережной до дома № 51 по проспекту Металлургов.

Также в этот день с 12.00 до 13.00 будет отменено действие дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено», установленных в районе домов №№ 5, 17 по улице Ферсмана.

Движение общественного транспорта в указанное время будет организовано по временным объездным маршрутам.



/Пресс-служба администрации Мончегорска/