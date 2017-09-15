Организатор прыжков с многоэтажного недостроя в Мурманске предстанет перед судом

Андрей Зайцев, Анастасия Русинова.

Почти два года назад такое развлечение 19-летней девушке едва не стоило жизни. Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый не обладал профессиональными знаниями в области альпинизма и организации экстремальных прыжков с высоты. Тем не менее, он занимался предоставлением таких услуг и в тот день.

Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Умышленно надел на девушку альпинистское снаряжение, ранее неоднократно использовавшееся, имевшее деформацию, и отдал ей команду к прыжку. В результате преступных действий обвиняемого, девушка, совершив прыжок с высоты не менее 33 метров, упала, ударилась головой, получила тяжкие телесные повреждения".

Свою вину мужчина признал полностью. Максимальное наказание, которое ему грозит в соответствии со статьей - 6 лет лишения свободы со штрафом. Такое уголовное дело, связанное с недостроем в Мурманской области - прецедент. Само здание уже давно в центре внимания правоохранительных органов. На территории объекта неоднократно совершались правонарушения, были несчастные случаи с участием несовершеннолетних. Единственное, что можно сделать - заставить собственника оградить опасную территорию.

Старший помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Екатерина Власова: "В связи с чем в 2015 году прокурором округа было инициировано исковое заявление и направлено в суд. О понуждении собственника здания ООО "Мурманский деловой центр" возвести ограждение. В конце 2015 года решение было исполнено, ограждение поставлено".









