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15.09.2017 16:35

"Вместе ярче!" Сегодня в столице Заполярья дали официальный старт всероссийскому фестивалю энергосбережения

Елена Сивонен.

Площадкой во второй раз стал центр дополнительного образования "Лапландия". На каждом этаже - мастерские, выставки, игры, интеллект-туры, фотозоны и много чего еще. Всё со словом "энергия" - детства, творчества, спорта, воздуха, мысли, ума... Цель фестиваля - популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных технологий. Идею важно донести до каждого потребителя ресурсов, начиная с самого младшего, школьного возраста. Этот форум, в принципе, молодежный. В мероприятиях принимают участие около 500 гимназистов, лицеистов, школьников и студентов. Они представляют и свои наработки.
Ученик 9 класса гимназии №10 г. Мурманска Павел Веселов: "Мы занимаемся конструированием различных радиотехнических приборов. В основном, это различные игрушки, стробоскопы".
Преподаватель дополнительного образования ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Алексей Корсаков: "Рядом с нами стоят радиомоделисты, они нам с авиацией помогают очень много. А мы поставили стенд, где дети и взрослые уже проходят обучение,а после симулятора выходят на улицу и там начинают летать".
На торжественной церемонии открытия звучит - все ресурсы сегодня требуют рачительного к ним отношения. Энергоэффективные технологии внедряют всё больше организаций, предприятий. Передовики - промышленные гиганты. Изюминка форума в этом году - сбор подписей сразу под двумя документами: петицией в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение и декларацией о бережном отношении к энергоресурсам. По стране подписей уже больше 158 тысяч. В Мурманске одним из первых свою фамилию ставит заместитель губернатора Евгений Никора.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Энергия не исчезает. Она перетекает из одного направления в другое. Эффективное использование электроэнергии, работа с ребятами, со школьниками, над тем, чтобы они это понимали и стремились это делать - это важная составляющая всероссийского фестиваля "Вместе ярче!", в котором в очередной раз полномасштабно участвует Мурманская область".
Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Не первый год уже принимаю участие в открытии этого мероприятия. Здорово, что молодежные организации поддерживают энергосбережение. Это говорит о том, что наше будущее в надежных руках".
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