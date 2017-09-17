На социальное обеспечение и иные выплаты населению региона направлены средства в размере более 21 миллиона рублей

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере более 21 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению региона.

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям. 497 000,00 Ежемесячное пособие на ребенка. 17 121 406,58 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан. 3 531 281,35





Источник

Фото