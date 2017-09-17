На социальное обеспечение и иные выплаты населению региона направлены средства в размере более 21 миллиона рублей

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере более 21 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению региона.
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Региональная доплата к пенсии пенсионерам,
получающим минимальную пенсию по старости
и иные региональные доплаты к пенсиям.
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497 000,00
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Ежемесячное пособие на ребенка.
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17 121 406,58
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Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
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3 531 281,35