Открытие выставки "На дрейфующих льдах" состоится в областном краеведческом музее

19 сентября 2017 года в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвящённой 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1» под руководством Ивана Дмитриевича Папанина, советского исследователя Арктики, доктора географических наук (1938), контр-адмирала (1943), дважды Героя Советского Союза (1937, 1940).



Выставка подготовлена Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем. Впервые мурманчане и гости города смогут познакомиться с фотографиями, научными приборами и оборудованием, личными вещами и экипировкой полярников, предметами филателии и нумизматики, иллюстрирующими историю деятельности отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.



Часть информации, представленной на стендах, – портретная галерея начальников станций, карты дрейфов, графики работы станций по сменам – представит интерес для посетителей, знакомых с темой, и специалистов.



Исследования Центральной Арктики с дрейфующих льдов – выдающийся отечественный научный проект, получивший развитие в XX и начале XXI века. Идея, выдвинутая великим полярным исследователем Фритьофом Нансеном, была развита советскими учеными в 1930-е годы и воплощена в жизнь организаторами отечественной науки, полярными исследователями и летчиками.



В течение нескольких десятилетий в Северном Ледовитом океане постоянно проводились комплексные исследования в области гидрометеорологии, гидробиологии, геофизики, экологии, полярной медицины и многих других дисциплин. Также проводились исследования оборонного значения. Результатами деятельности дрейфующих станций стали многочисленные открытия в различных областях науки.



Выставка работает по 29 октября 2017 года.



/Мурманский областной краеведческий музей/



