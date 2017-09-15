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15.09.2017 15:35

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда в воскресенье служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели. Программа выйдет в эфир в 8 часов 45 минут. Не пропустите блок регионального вещания на канале "Россия 1". Повтор - в понедельник, на канале "Россия 24" в 07:30 утра.
Медицина Заполярья. Осень - время делать прививки от гриппа. Вакцинация, оберегающая от осложнений. И перспективы слияния МДЦ и областной клинической больницы. Формирование профильных центров повышенной доступности на тех же принципах, что в "Белой розе".   
Итоги выборов в Единый день голосования. Анализ и наказы победителям, занявшим места в муниципальных Советах. И механизмы инвестпривлекательности региона в целом. Успешные примеры и общий портфель уже подписанных соглашений.
"Огненными вёрстами Победы"! От Сибири до Кольского полуострова. Экспедиция регионального отделения российского союза ветеранов Афганистана Тюмени. И задачи Северного флота. Из дальнего похода по арктическим морям в базу вернулись экипажи двух больших десантных кораблей.
Подробности, вместе с другими темами, включая приграничное сотрудничество, смотрите в воскресенье. Эфир начнется в 8 часов 45 минут на канале "Россия 1". Повтор - в понедельник, в региональном блоке вещания в 7 часов 30 минут на канале "Россия 24".
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