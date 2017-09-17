Областной конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. Заявки на участие принимаются в Мурманске

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области информирует о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Конкурс проводится по нескольким номинациям, в том числе среди организаций:

- производственной сферы с численностью работников более 500 человек;

- производственной сферы с численностью работников до 500 человек;

- непроизводственной сферы;

- в сфере образования;

- в сфере здравоохранения;

- малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек).

Заявки с документами на участие в конкурсе принимаются Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48 (каб. 306), в срок до 15.10.2017. Победители и призеры будут определены областной межведомственной комиссией по охране труда, по итогам конкурса предусмотрено награждение.

Положение о конкурсе утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 28.05.2007 № 256-ПП (ред. от 04.04.2017).С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Комитета по ссылке http://murman-zan.ru/content/конкурсы.



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/