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17.09.2017 17:00

Областной конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. Заявки на участие принимаются в Мурманске

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области информирует о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Конкурс проводится по нескольким номинациям, в том числе среди организаций:
- производственной сферы с численностью работников более 500 человек;
- производственной сферы с численностью работников до 500 человек;
- непроизводственной сферы;
- в сфере образования;
- в сфере здравоохранения;
- малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек).
Заявки с документами на участие в конкурсе принимаются  Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48 (каб. 306), в срок до 15.10.2017. Победители и призеры будут определены областной межведомственной комиссией по охране труда, по итогам конкурса предусмотрено награждение.
Положение о конкурсе утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 28.05.2007 № 256-ПП (ред. от 04.04.2017).С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Комитета по ссылке http://murman-zan.ru/content/конкурсы.

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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