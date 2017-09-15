Юные мурманчане совершат путешествие в школьный мир

17 сентября в 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел библиотечного обслуживания учащихся 1-4 классов) состоится увлекательный литературно-игровой праздник «Школы разные нужны, школы всякие важны».

Школьники узнают, как учились их сверстники много лет назад, какие истории и приключения случались с ними. Ребята познакомятся с интересными фактами и обычаями разных школ мира, а также станут гостями и учениками сказочных школ. Маленьких путешественников ждут препятствия, непростые задачи, хитрые вопросы, эстафеты, игры и конкурсы. Только самым решительным, быстрым и дружным ребятам удастся все испытания.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области