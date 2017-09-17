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17.09.2017 16:00

Продолжается прием заявок на всероссийский грантовый конкурс проектов научно-технического творчества «Люди будущего»

Образовательные организации и муниципальные координационные центры научно-технического творчества и робототехники приглашают принять участие в конкурсе «Люди будущего».

Конкурс «Люди будущего» – это создание равных возможностей для школьников и преподавателей со всей России. Школьники получат доступ к передовым технологиям научного и научно-технического творчества. А распространение проектных методик обучения в среде преподавателей позволит активно вовлекать и мотивировать детей к решению практических инженерных задач и дальнейшему профессиональному становлению в своем регионе.

Для поддержки и популяризации лучших практик дополнительного образования учреждены гранты в размере до 500 тысяч рублей каждый.

Конкурс «Люди будущего» проходит в двух номинациях: «Экосистема партнерства» и «Профессиональный старт», и проводится в четыре этапа:

1. Прием заявок на первый этап конкурса до 30 сентября 2017 года;
2. Объявление победителей заочного этапа 23 октября 2017 года;
3. Второй этап конкурса и объявление победителей в ноябре 2017 года;
4. Начало реализации грантовых проектов в январе 2018 года.

Участие в конкурсе дает возможность не только получить целевой грант на обновление инфраструктуры и улучшение образовательных программ организации, но и бесценный опыт квалифицированного профессионального общения с российскими и зарубежными коллегами и экспертами.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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