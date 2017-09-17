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17.09.2017 14:00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Венецианский карнавал»

17 сентября в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3) состоится концерт «Венецианский карнавал».

В исполнении солиста Большого театра Ивана Паисова (гобой) и органиста-виртуоза, композитора Александра  Удальцова прозвучат один из самых популярных гобойных концертов Алессандро Марчелло, сочинения Антонио Вивальди и Иоганна Баха. Эпоху романтизма представит органная Соната Феликса Мендельсона, а завершит концерт шедевр Теодора Лалье «Венецианский карнавал».


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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