В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Венецианский карнавал»

17 сентября в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3) состоится концерт «Венецианский карнавал».

В исполнении солиста Большого театра Ивана Паисова (гобой) и органиста-виртуоза, композитора Александра Удальцова прозвучат один из самых популярных гобойных концертов Алессандро Марчелло, сочинения Антонио Вивальди и Иоганна Баха. Эпоху романтизма представит органная Соната Феликса Мендельсона, а завершит концерт шедевр Теодора Лалье «Венецианский карнавал».



Комитет по культуре и искусству Мурманской области