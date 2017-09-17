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17.09.2017 13:00

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделизму в столице Заполярья

Оксана Войтенко.

"Технопарк юных" в мурманской "Лапландии"! Региональный этап Всероссийского фестиваля научно-технической олимпиады по судомоделизму пройдет в столице Заполярья 23 сентября. Участники покажут радиоуправляемые авиа- и судомодели в воздухе и акватории Семеновского озера. Соревнования - в классе моделей "С-7".
Также будут представлены работы победителей Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От винта! – 2017".
Мероприятие пройдет на базе Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" 23 сентября, начало в 12:00.


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