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15.09.2017 17:15

В Заполярье подвели итоги конкурса соревнований среди школьников «Школа безопасности-2017»

15 сентября 2017 года, в заключительный день областных соревнований среди школьников «Школа безопасности-2017», были подведены итоги и названы победители. Напомним, в данном мероприятии принимали участие 18 команд, победители муниципальных этапов детско-юношеского движения «Школа безопасности», по двум возрастным группам: младшая (13–14 лет) и старшая (15–16 лет).

В течение нескольких  дней ребята выявляли сильнейших на таких сложных этапах, как маршрут выживания, комбинированная пожарная эстафета, спортивное ориентирование, передвижение с соблюдением ПДД и многих других конкурсах.
По результатам всех состязаний победители соревнований «Школа безопасности – 2017» определились следующим образом:
В старшей возрастной группе победила команда МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, а в младшей возрастной группе  - команда из Кандалакши. 
Также сегодня состоялась торжественная церемония закрытия соревнований, которая проходила на территории турбазы  "Каневка". Перед ребятами выступили сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области, представители Министерства образования и науки Мурманской области, Управления ГИБДД России и областного военного комиссариата.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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