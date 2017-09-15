В Заполярье подвели итоги конкурса соревнований среди школьников «Школа безопасности-2017»

15 сентября 2017 года, в заключительный день областных соревнований среди школьников «Школа безопасности-2017», были подведены итоги и названы победители. Напомним, в данном мероприятии принимали участие 18 команд, победители муниципальных этапов детско-юношеского движения «Школа безопасности», по двум возрастным группам: младшая (13–14 лет) и старшая (15–16 лет).

В течение нескольких дней ребята выявляли сильнейших на таких сложных этапах, как маршрут выживания, комбинированная пожарная эстафета, спортивное ориентирование, передвижение с соблюдением ПДД и многих других конкурсах.

По результатам всех состязаний победители соревнований «Школа безопасности – 2017» определились следующим образом:

В старшей возрастной группе победила команда МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, а в младшей возрастной группе - команда из Кандалакши.

Также сегодня состоялась торжественная церемония закрытия соревнований, которая проходила на территории турбазы "Каневка". Перед ребятами выступили сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области, представители Министерства образования и науки Мурманской области, Управления ГИБДД России и областного военного комиссариата.

Главное управление МЧС России по Мурманской области