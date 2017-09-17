Местная жительница Кандалакши ударила подругу бутылкой по голове

Елена Ястребова.



Неприятный инцидент произошел в Кандалакше. Северянка ударила подругу бутылкой по голове. Пострадавшую доставили в больницу. По ее рассказам, она решила навестить подругу. Но какой может быть праздник без рюмочки холодной водочки? Посиделки затянулись до позднего вечера. Позже задушевные разговоры переросли в словесную перепалку. Хозяйка квартиры решила проучить неугомонную подругу — схватив со стола пустую бутылку, злоумышленница нанесла приятельнице несколько ударов по голове. Буйную кандалакшанку задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

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