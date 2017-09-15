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15.09.2017 17:10

Продолжается итоговая аттестация девятиклассников в дополнительный период

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в дополнительный период 14 сентября девятиклассники сдавали экзамен по английскому языку.

Экзаменационная работа по английскому языку состоит из двух частей: письменной и устной. Время выполнения письменной части – 120 минут. Раздел «Говорение» по английскому языку включает три задания: чтение вслух небольшого текста, условный диалог-расспрос, тематическое монологическое высказывание с опорой план. Общее время ответа (включая время на подготовку) – 15 минут.

Для контроля за ходом проведения экзамена в пунктах его проведения присутствовали общественные наблюдатели и уполномоченные представители Государственной экзаменационной комиссии.


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