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15.09.2017 16:30

Сотрудниками полиции Мурманска раскрыто интернет-мошенничество

В дежурную часть города Челябинска обратился мужчина 1983 года рождения с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. По словам заявителя, в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений мужчина нашел объявление о продаже автомобильных запчастей. Договорившись о сделке с автором объявления по телефону, потерпевший перевел на банковский счет продавца запчастей предоплату за товар в размере 3 тысячи рублей.

Спустя несколько недель заявитель, находясь в помещении отделения почты, получил оплаченный товар, однако в коробке оказались другие запчасти для автомобиля, более дешевые. Мужчина попытался связаться с продавцом, но на звонки никто не ответил.
Полицейские выяснили, что мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Мурманске.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску установили, что мошенничество совершил 26-летний житель областного центра, ранее судимый за кражи.
Подозреваемого опросили, он признался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что после получения предоплаты от жителя Челябинска ему позвонил житель города Полярного Мурманской области и предложил купить данные запчасти за 6 тысяч рублей. Подозреваемого устроило более выгодное предложение, и он перепродал детали новому покупателю, отправив в Челябинск дешевые детали.
По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
 
УМВД России по городу Мурманску
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