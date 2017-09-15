Общественная палата Мурманской области примет участие в общественном мониторинге по законодательству РФ и правоприменительной практики в сфере защиты прав детей и укрепления традиционных семейных ценностей

Рабочей группой при Комиссии по поддержке семьи материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации проводиться общественный мониторинг по законодательству Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере защиты прав детей и укрепления традиционных семейных ценностей.

В ходе мониторинга планируется выявить имеющиеся недостатки в действующем законодательстве по различным вопросам. Главные направления мониторинга - защита прав ребенка в образовании, профессиональной ориентации, охране здоровья, развитии социальной инфраструктуры, на отдых и оздоровление.

Мониторинг проводится в срок по 20 сентября 2017 года.

Общественная палата Мурманской области примет участие в данном общественном мониторинге и направит свои предложения по совершенствованию законодательства в Рабочую группу.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области