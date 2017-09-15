Прокуратурой г.Североморска не поддержано ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении лица, уклоняющегося от призыва на военную службу

Прокуратурой г.Североморска принято участие в предварительном слушании по уголовному делу в отношении гражданина Ф., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), на котором рассматривалось ходатайство обвиняемого о прекращении уголовного дела за деятельным раскаянием.

По результатам судебного заседания, с учетом позиции государственного обвинителя, возражавшего против прекращения уголовного дела за деятельным раскаянием в отношении указанного гражданина, уже третий раз попавшего на скамью подсудимых за аналогичное преступление, Североморским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства обвиняемого о прекращении уголовного дела.



Прокуратура Мурманской области