За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортное происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортное происшествие, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

14 сентября в 23 часа 00 минут в Мурманске на проспекте Кольском 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101», двигаясь со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Морской, не справился с управлением и допустил наезд транспортного средства на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», обслужен амбулаторно.

14 сентября в 14 часов 20 минут в Мурманске в районе дома 18 по улице Беринга неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода, мальчика 2005 года рождения. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

14 сентября в 18 часов 50 минут на 21-м километре автодороги «Кола-Серебрянская ГЭС» (Кольский район) водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «МАН», по неустановленной причине потерял контроль над управлением автомобилем и допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Авенсис» с последующим опрокидыванием своего автомобиля в кювет попутного направления. В результате происшествия госпитализирован пассажир автомобиля «МАН», мужчина 47 лет.

14 сентября в 00 часов 50 минут в Оленегорске на Ленинградском проспекте водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением транспортным средством, что привело к наезду на осветительную опору. В происшествии пострадал водитель 1996 года рождения, обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2209 нарушений Правил дорожного движения.

50 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1673 нарушения ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 36 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области