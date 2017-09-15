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15.09.2017 13:14

Корабельная ударная группа во взаимодействии с истребительной авиацией Северного флота отразили воздушные атаки в Баренцевом море

Сегодня в рамках проведения командно-штабного учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море проходит отработка эпизода по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота.

По замыслу учения корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника.
Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. В качестве воздушных целей выступали самолеты Су-33 отдельного корабельного истребительного авиаполка. Они имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбоштурмовые удары авиации.
В настоящее время экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» во взаимодействии с истребителями МиГ-29К отдельного истребительного авиаполка Северного флота выполняют подготовительное упражнение по отражению внезапных атак штурмовиков и истребителей, пикирующих на корабли соединения путем комплексного применения разнокалиберных артиллерийских систем АК-130 и АК-630, а также комплексов зенитно-ракетного вооружения.
Также военные моряки во взаимодействии с пилотами МиГ-29К отрабатывают упражнение по отражению воздушных атак условного противника с применением бортового зенитного ракетного оружия.
Боевые расчеты ракетно-артиллерийских частей кораблей осуществляют условное применение оружия по воздушным целям. Главная их задача на данном этапе – отработать захват и сопровождение цели радиотехническими средствами управления оружием. Боевые артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям будут проведены на завершающих этапах зачетного учения разнородных сил Северного флота, стартовавших под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова 14 сентября сего года.

Пресс-служба Северного флота
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