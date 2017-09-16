"Мэри Поппинс открывает мир искусства". В Апатитах стартует новый творческий сезон

Оксана Войтенко.

Творческий сезон 2017 стартует во Дворце культуры города Апатиты. Там будет проведен День открытых дверей. Откроется мероприятие детской игровой программой "Мери Поппинс открывает мир искусства". Ребята, задействованные в творческих коллективах докажут, что без искусства жизнь скучна. В ходе мероприятия будут показаны "визитные карточки" участников. Пришедшие смогут получить ответы на интересующие их вопросы, например, как стать участником ансамбля или студии.

В музее - библиотеке Дворца культуры пройдет капустник, который представит коллектив театра "Диалог".

Всех апатитчан и гостей города ждут на открытии нового творческого сезона 17 сентября, начало в 14 часов. Вход - свободный.

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