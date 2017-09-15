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15.09.2017 14:30

Мурмашинская детская школа искусств празднует новоселье

На минувшей неделе состоялось торжественное мероприятие, посвященное переезду в новое здание Детской школы искусств п. Мурмаши.

Собравшихся поздравили глава муниципального образования Кольский район Валентина Кустенкова и глава администрации Кольского района Александр Лихолат, с приветственным словом выступили глава администрации п. Мурмаши Татьяна Баженова и заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников. Особым сюрпризом для новоселов стало присутствие на мероприятии первого директора Детской школы искусств, в 1971 году ещё детской музыкальной школы, Виктории Чачиной, которая поделилась своими воспоминаниями о работе в школе и вручила подарок - приглашения на филармонический концерт.
По случаю торжества учащиеся школы вместе с педагогами выступили перед гостями с праздничным концертом и показали им выставку своих лучших работ.
Мурмашинская детская музыкальная школа была открыта осенью 1971 года. В год открытия в школе работали 3 преподавателя, зачислено было 40 учеников. В 2005 году по решению Совета депутатов п. Мурмаши музыкальная школа была расширена и преобразована в «Детскую школу искусств». В ней открылось новое художественное отделение. Сейчас в школе обучаются 132 человека, преподавательский состав – 12 педагогов.
В 2016 году в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на капитальный ремонт здания Мурмашинской Детской школы искусств из областного бюджета было выделено 21 280 600 рублей, из местного бюджета – 1 120 032 рубля. Общая сумма ремонтных работ составила 22 400 632 рубля.
Школа, прежде располагавшаяся в одноэтажном кирпичном здании общей площадью 375,6 кв. м., переехала в новое, двухэтажное, полностью реконструированное и отремонтированное здание площадью 800,6 кв. м. В ней располагаются профессионально оборудованный концертный зал и классы для индивидуальных занятий, библиотека, творческие мастерские и кабинеты преподавателей. Для мастерской скульптуры была приобретена муфельная печь для обжига керамики. В рамках создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в школе оборудована специальная туалетная кабина.
Вновь открытая после ремонта Мурмашинская школа искусств создаст прекрасные условия для развития творческих способностей детей и юношества и обеспечит максимальную доступность образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района.
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