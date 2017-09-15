Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.09.2017 13:45

Взрывотехники мурманского ОМОНа обезвредили склад немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Недавно в правоохранительные органы региона поступило сообщение об обнаружении местным жителем склада с оружием времен Великой Отечественной войны. На место происшествия незамедлительно прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области.

Специалисты обследовали подозрительный склад и установили, что перед ними немецкие боеприпасы времен Великой Отечественной войны: около 200 шт. 50-мм минометных мин, 1000 патронов калибра 7,9 мм, 100 шт. осветительных патронов. Вооружение представляло реальную опасность для жизни и здоровья граждан, так как на минометных минах присутствовали следы коррозии на взрывателях.
Сотрудники УМВД по Мурманской области выяснили, что в годы войны на этом месте находился немецкий склад с боеприпасами.
В целях предотвращения несанкционированного доступа населения к опасному объекту, полицейские взяли под охрану территорию склада и написали заявку на уничтожение боеприпасов саперами Северного флота ВМФ России.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.77
Евро = 68.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.