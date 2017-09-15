Взрывотехники мурманского ОМОНа обезвредили склад немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Недавно в правоохранительные органы региона поступило сообщение об обнаружении местным жителем склада с оружием времен Великой Отечественной войны. На место происшествия незамедлительно прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области.

Специалисты обследовали подозрительный склад и установили, что перед ними немецкие боеприпасы времен Великой Отечественной войны: около 200 шт. 50-мм минометных мин, 1000 патронов калибра 7,9 мм, 100 шт. осветительных патронов. Вооружение представляло реальную опасность для жизни и здоровья граждан, так как на минометных минах присутствовали следы коррозии на взрывателях.

Сотрудники УМВД по Мурманской области выяснили, что в годы войны на этом месте находился немецкий склад с боеприпасами.

В целях предотвращения несанкционированного доступа населения к опасному объекту, полицейские взяли под охрану территорию склада и написали заявку на уничтожение боеприпасов саперами Северного флота ВМФ России.