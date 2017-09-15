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15.09.2017 13:15

В Кандалакше стартовал турнир по футболу среди подростковых команд "Кожаный мяч"

Владимир Волков.

Мероприятие ежегодное, организовано центром "Гармония" при активной поддержке городских властей. В этом году соревнования сразу в двух возрастных группах - юноши от 10 до 13 лет и старшеклассники. За призовые места сражаются 14 футбольных команд.
Заместитель директора ДЮСШ Михаил Лопатюк: "Участвуют все общеобразовательные школы нашего города, школа с населенного пункта Белое море и так же команда из подросткового клуба "Северянка".
Финальные игры - сегодня вечером. По их итогам победители получат памятные призы и медали. Церемония награждения состоится в ближайшее воскресение.
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