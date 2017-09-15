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15.09.2017 14:00

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, житель Кольского района направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар

Прокуратурой Кольского района в Кольском районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г.Колы, уличаемого в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Согласно обстоятельствам дела, в октябре 2016 года мужчина на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт со своей соседкой, а затем, используя в качестве орудия преступления металлическую трость, нанес последней не менее 6 ударов в область головы, а также не менее 15 ударов в область туловища и конечностей женщины. Смерть потерпевшей наступила от тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга и легких, в больнице, куда последняя была госпитализирована.
В судебном заседании мужчина высказал ряд защитных версий, включая версию, о том, что причинил телесные повреждения потерпевшей в условиях самообороны. Однако данные доводы своего подтверждения не нашли и были отвергнуты судом.
В связи с тем, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством в виде недифференцированной шизофрении, последний в силу закона был признан невменяемым лицом. Поскольку по своему психическому состоянии мужчина представляет опасность для других лиц, судом ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

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