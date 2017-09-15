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15.09.2017 14:15

До 1 октября федеральные льготники могут выбрать вариант предоставления набора социальных услуг

Отделение Пенсионного фонда по Мурманской области напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в последующие годы, то обращаться в ПФР нет необходимости до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Если же гражданин поменял свое решение и хочет с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг, либо право на НСУ появилось у него впервые, то до 1 октября текущего года необходимо подать заявление в территориальном органе ПФР или МФЦ. Также можно воспользоваться соответствующей опцией в «Личном кабинете» на сайте фонда и подать такое заявление в электронном виде без личного посещения клиентских служб.


Для сведения:

НСУ предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – федеральным льготникам. Это ветераны войны и боевых действий, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. С 1 февраля 2017 года размер НСУ составляет 1048 рублей 97 копеек в месяц. В него входят: обеспечение необходимыми медикаментами – 807 рублей 94 копейки; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний –  124 рубля 99 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 рублей 4 копейки.


/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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