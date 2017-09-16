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16.09.2017 16:00

В Мурманской области продолжаются рейды на водных объектах региона

Елена Ястребова.


Несоблюдение правил поведения на водных объектах — частные нарушения, которые фиксируют сотрудники ГИМС. Жители Заполярья, порой не задумываясь о собственной безопасности, идут на необдуманные поступки. Чтобы не допустить трагедии, инспекторы водных дорог регулярно проводят рейды в различных уголках Кольского полуострова и беседуют с жителями региона. Так, недавно рейд состоялся в районе берега озер Лумболка и Комсомольское, а также побережью Монче-губы Имандры. В данном мероприятии приняли участие внештатные общественные инспекторы и спасатели ПАСС г. Мончегорска.
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