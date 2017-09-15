В Кандалакше пройдет финал фестиваля "Highway"

Оксана Войтенко.
"Highway" - Открытый молодежный фестиваль эстрадного и современного танца. Финал. Пройдет в Кандалакше - в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества "ТРАССА".
23 сентября участники фестиваля пройдут мастер-класс, проведет его танцовщица основного состава "TODES" города Санкт-Петербурга Екатерина Одинцова.
24 сентября стартует финал площадки "Highway". Он и определит лучших танцоров региона.
Организатором фестиваля является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.