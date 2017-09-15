Сотрудники отделов ЗАГС Мурманской области готовы к работе в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния

Сотрудники отделов ЗАГС Мурманской области, уполномоченные на государственную регистрацию актов гражданского состояния, прошли обучение по программе «Основы работы в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния». Обучение было организовано Министерством юстиции Мурманской области.

Подготовку сотрудников к работе в новой системе проводит АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» (Москва) с участием сотрудников Министерства юстиции Мурманской области, прошедших очное обучение по углубленному курсу и оказывающих техническую, консультационную и организационную поддержку слушателям.

Занятия состояли из вебинаров, видеолекций и самостоятельного выполнения практических заданий слушателями в компьютерном классе Мурманского института экономики.

Сотрудники отделов ЗАГС Мурманской области на практике изучили государственную регистрацию актов гражданского состояния, выполнили другие юридически значимые действия с использованием федеральной государственной информационной системы, ознакомились с технологическими и вспомогательными функциями, конвертацией данных из региональных систем, взаимодействием со службой технической поддержки.

По итогам обучения сотрудникам отделов ЗАГС Мурманской области будут выданы сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по стандартному курсу.

Всего обучение прошли 45 сотрудников органов ЗАГС Мурманской области.

/ Министерство юстиции Мурманской области /