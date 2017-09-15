Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.09.2017 10:50

Сотрудники отделов ЗАГС Мурманской области готовы к работе в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния

Сотрудники отделов ЗАГС Мурманской области, уполномоченные на государственную регистрацию актов гражданского состояния, прошли обучение по программе «Основы работы в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния». Обучение было организовано Министерством юстиции Мурманской области.

Подготовку сотрудников к работе в новой системе проводит АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» (Москва) с участием сотрудников Министерства юстиции Мурманской области, прошедших очное обучение по углубленному курсу и оказывающих техническую, консультационную и организационную поддержку слушателям.

Занятия состояли из вебинаров, видеолекций и самостоятельного выполнения практических заданий слушателями в компьютерном классе Мурманского института экономики.

Сотрудники отделов ЗАГС Мурманской области на практике изучили государственную регистрацию актов гражданского состояния, выполнили другие юридически значимые действия с использованием федеральной государственной информационной системы, ознакомились с технологическими и вспомогательными функциями, конвертацией данных из региональных систем, взаимодействием со службой технической поддержки.

По итогам обучения сотрудникам отделов ЗАГС Мурманской области будут выданы сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по стандартному курсу.

Всего обучение прошли 45 сотрудников органов ЗАГС Мурманской области.

/ Министерство юстиции Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.77
Евро = 68.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.