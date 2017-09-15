Состоялось заседание комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры прошло очередное заседание межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы по Мурманской области.

В заседании приняли участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, руководство ПАО «Мурманская ТЭЦ», ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ и глава администрации ЗАТО г.Заозерск.

Темой обсуждения стал вопрос бездоговорного отпуска и потребления тепловой энергии потребителями. В ходе заседания принят ряд решений, направленных на урегулирование сложившейся ситуации, отмечена информация о готовности теплоснабжающих организаций к подключению всех объектов к теплоснабжению с началом отопительного периода.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /