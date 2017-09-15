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15.09.2017 10:20

Перед судом предстанет житель города Мурманска, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мурманска, 1990 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинением тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 22 ноября 2015 года обвиняемый, находясь на крыше недостроенного девятиэтажного здания по проспекту Кольский в городе Мурманске, не обладая профессиональными знаниями в области альпинизма и предоставления услуги экстремальных прыжков с высоты, достоверно зная, что оказываемая им услуга не отвечает требованиям безопасности граждан, неправильно выбрал длину стопорной веревки и предоставил для экстремальных прыжков альпинистское оборудование, многократно ранее находившееся в эксплуатации, в том числе использующееся для выполнения высотных работ в промышленном альпинизме, имеющее повреждения, деформации и большой износ, умышленно одел на девушку, 1996 года рождения, указанное альпинистское снаряжение и отдал команду к прыжку.
В результате преступных действий обвиняемого девушка, совершив прыжок с высоты не менее 33 метров, упала, ударившись головой и телом о землю, получив тяжкие телесные повреждения.
За оказанную услугу злоумышленник получил от потерпевшей денежные средства в сумме 900 рублей.
  В ходе следствия обвиняемый свою вину признал  полностью, раскаялся в содеянном.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 


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