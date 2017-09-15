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15.09.2017 09:56

Сегодня губернатор Марина Ковтун работает в Териберке

Сегодня рабочий день губернатора Марины Ковтун посвящён сельскому поселению Териберка.

Глава региона оценит качество ремонта в Лодейнинской школе и встретится с учениками начальных классов в рамках проекта «Читающая школа», проконтролирует реализацию на территории сельского поселения госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы», побывает в гостях у новоселов, переехавших в новый дом, построенный по программе переселения северян из аварийного жилья, осмотрит новое здание пожарного депо и встретится с вновь избранными депутатами местного Совета. 


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