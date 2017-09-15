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15.09.2017 11:50

Сотрудник УФСИН отмечен грамотой ГУ МЧС России по Мурманской области

В УФСИН России по Мурманской области состоялось награждение отличившегося во время пожара сотрудника Управления.

В сентябре прошлого года в жилом доме по улице Папанина, 21, соседнем с УФСИН, произошёл пожар. Сотрудники дежурной службы Управления благодаря системам видеонаблюдения заметили дым в находящемся рядом здании, незамедлительно об этом сообщили в МЧС России по Мурманской области и одновременно выдвинулись для выяснения обстоятельств к горевшему дому.
Среди данных сотрудников был начальник жилищно-коммунального обеспечения Базы материально-технического и военного снабжения УФСИН Дмитрий Новиков, благодаря своевременным и решительным действиям которого, в ходе первоочередных действий по ликвидации пожара и эвакуации пострадавших, удалось спасти жизни двум мурманчанам.
За проявленные в условиях, сопряжённых с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при тушении пожара, спасении людей и имущества от огня Дмитрий Новиков награждён грамотой Главного управления МЧС России по Мурманской области. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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