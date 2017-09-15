Новые скамейки, урны, земля для клумб. В Мурманской области продолжается реализация партийных проектов "Городская среда" и "Парки малых городов"

Татьяна Нестерова.

Руководящий актив регионального отделения партии "Единая Россия" проверил ход работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках партпроектов "Городская среда" и "Парки малых городов" в Полярных Зорях, Апатитах, Кировске. В Апатитах в плане благоустройства - шесть придомовых территорий и реконструкция городского парка на улице Пушкинской. На тротуарах и проезжей части уже уложен асфальт, установлены ливневая канализация, бордюрный камень, смонтировано новое освещение. В завершении - новые скамейки, урны, земля для клумб.

Региональный координатор проекта "Комфортная городская среда", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Уже принято 40 заявок на 2018 год. Люди действительно поверили в эту программу. Поэтому я еще раз говорю, - уважаемые жители, только с вашего решения, только с собрания принимаются решения о том, что будут проведены работы. Еще важное, на что хочу обратить внимание - не всегда люди понимают - не на ваши средства. Это возможность получить для ремонта своего двора уже выделенные федеральным бюджетом деньги. Дополнительно государство дает эти средства, ваша задача - их правильно использовать".

На программу по формированию современной городской среды из федерального бюджета Мурманской области направлено 115 миллионов рублей. Еще 102 миллиона из региональной казны. Также используются средства из внебюджетных источников. В этом году единственным участником программы "Парки малых городов" стал парк в городе Полярные Зори.

Председатель Мурманской областной Думы, секретарь мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Видим здесь, что город делает, что делает градообразующее предприятие Кольская АЭС. Им только честь и хвала. Ну и, самое главное, что есть такие общественники, как председатель общественной организации "Чернобыль". Здесь мы даже видим тренажеры - этот грант завоевала общественная организация. Конечно, если грантов будет больше и все это вкладывать сюда - это очень здорово. Органы местного самоуправления, Кольская АЭС, общественные организации. Думаю, что этот парк будет таким самым любимым достопримечательным местом для жителей и для гостей".