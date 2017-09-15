Строительство детского сада в поселке Североморск-3 - на контроле областных властей

Елена Сивонен, Владимир Волков.

На объекте уже третий подрядчик. Два предыдущих свои обязательства не исполнили. После того, как дело в свои руки взял "Мурманстрой", работы сдвинулись с мёртвой точки.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "На сегодня я довольна, я вижу динамику, я вижу темп работ, я понимаю, что работ еще очень много. Строители большие молодцы".

В активной фазе - благоустройство территории вокруг учреждения. Специалисты укатывают песок и гравий, чтобы положить асфальт. После - здесь появятся беседки и зеленые зоны. Параллельно с уличными работами - ведется отделка внутренних помещений. К концу недели рабочие ждут теплопункт. На следующей - приступят к монтажу радиаторов.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Пока идут в своем графике работ. По этому графику закончить они должны к 25 декабря. Будем надеяться, что не подкачают, потому что наружных работ еще много".