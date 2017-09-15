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15.09.2017 11:15

"Управдом" - друг человека. О реализации федерального проекта по созданию жилсоветов в нашем регионе, говорили на Общественном совете "Единой России"

Светлана Деменева.

Как реализуется на территории региона федеральный проект "Управдом"? Промежуточные итоги подвели на заседании регионального общественного совета "Единой России". Проект партийный. Цель - помочь собственникам решать коммунальные вопросы. Главная проблема - отсутствие инициативы со стороны населения. Предстоит большая информационная работа. Неисполнение обязанностей управляющими компаниями - еще один насущный вопрос. Решается он только отзывом лицензии.
Председатель общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Управдом"  Кирилл Чудинов: "Помимо лишения лицензии УК - есть другой путь - смена УК и, как раз здесь собственники должны проявлять инициативу. УК, которая не работает - можно просто поменять на ту, которая работает. Создать, опять же, эффективную коммуникацию, создать совет дома. И всеми жителями уже активно включаться в управление собственным домом".
Высказан ряд предложений о проведении мониторинга общественного мнения на тему квитанция за "коммунальные услуги". Обсуждались вопросы подготовки кадров для системы ЖКХ. Кроме того, в Мурманске есть опыт содействия жильцам в создании советов многоквартирных домов. Консультацию по правовым вопросам можно получить в муниципальной компании. Здесь же проводятся семинары, на которых, пока не много слушателей.
Директор муниципального казенного учреждения "Новые формы управления" Алексей Грачиков: "Люди не верят в полномочия себя, как собственников, в то, что они могут решать проблемы взаимодействия с УК. Хотя, на самом деле, механизм проведения собраний и какой-то реализации своих прав - как собственников помещений - он довольно эффективный. В судах и через надзорные органы, и опять же путем проведения собраний, и вынесения каких-то решений".
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