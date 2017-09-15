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15.09.2017 11:05

На новом оборудовании специалисты облветлаборатории проверяют продукты питания и корма для животноводческих хозяйств

Анастасия Русинова.

Специалисты областной ветеринарной лаборатории осваивают новое оборудование. Современный аппарат позволяет выявлять в продуктах питания людей и животных наличие пестицидов. Новый анализатор пришел на смену технике 70-х годов. Закупили на его на собственные средства ветлаборатории.
Заведующая отделом химико-токсилогических и биохимических исследований Мурманской областной ветеринарной лаборатории Нина Кирьянова: "Газожидкостный хроматограф "Кристалл 5002". Это новая модель, получили мы ее из Республика Марий Эл, у нас уже такой прибор второй новой модификации. Мы можем круглосуточно работать на этом приборе, то есть - определять большее количество проб".
В лабораторию поступают продукты питания из магазинов, заведений общепита, а так же корма для животноводческих хозяйств. Весь процесс проверки теперь полностью автоматизирован. Благодаря этому повысилась точность результатов, заметно сократилось время проведения исследования - на одну пробу всего полчаса. Прежде чем попасть в прибор, все пробы проходят специальную обработку и подготовку, дальше - дело техники.
Токсиколог отдела химико-токсилогических и биохимических исследований Мурманской областной ветеринарной лаборатории Виктория Золотавина: "Если раньше мы вводили все вручную, то есть сами прокалывали шприцем, нужное количество вводили в прибор, то сейчас это все делается автоматически, самим прибором. Нам остается только сесть за компьютер, открыть программу соответствующую".
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