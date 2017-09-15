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15.09.2017 12:30

В УМВД России по Мурманской области пройдет "прямая линия" для сотрудников полиции

Сегодня в период с 14.00 до 16.00 в УРЛС УМВД России по Мурманской области будет проведена "прямая линия" с сотрудниками органов внутренних дел Мурманской области по вопросу, связанному с порядком уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Вопросы можно задать в указанное время по телефону 8 (8152) 45-05-35. "Прямую линию" с сотрудниками органов внутренних дел будет проводит старший инспектор направления по профилактике коррупционных и иных правонарушений УРЛС УМВД России по Мурманской области майор внутренней службы Сергей Валерьевич Васин.

УРЛС УМВД России по Мурманской области
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