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17.09.2017 09:00

17 сентября – День работников леса

Уважаемые работники лесного хозяйства Мурмана! Поздравляем вас с Днем работников леса!

Лес – одно из главных богатств России. Но, как любой другой природный ресурс, он только кажется неисчерпаемым. Бережное отношение к лесу, настойчивый труд по восстановлению зелёного покрова Земли – наш долг перед потомками.
Это особенно актуально для Заполярья. В нашем суровом краю лесу требуется гораздо больше времени и сил для роста. Поэтому лесоохрана и лесовосстановление в Мурманской области являются делом чрезвычайной важности.
Люди, занятые этим непростым и ответственным трудом, – не просто профессионалы. От работников лесного хозяйства, помимо знаний, требуется искренняя любовь к природе и глубокое понимание происходящих в ней процессов. Хранители лесов Мурмана – истинные патриоты родного края, своими руками берегущие и создающие его красоту.
Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш нелегкий труд по сохранению и воссозданию «зелёных лёгких» Отечества! Успехов вам в работе, здоровья и счастья!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков
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