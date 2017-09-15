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15.09.2017 09:50

Жительница города Мурманска, обвиняемая в незаконном проведении азартных игр, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы города Мурманска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).  

В ходе следствия установлено, что обвиняемая в июне 2017 года незаконно проводила в помещении жилой квартиры, расположенной в одном из домов, находящихся по улице Павлова в городе Мурманске, незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В качестве игрового оборудования использовались компьютеры.
Противоправная деятельность жительницы областного центра была выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску. 
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области напоминает, что, в соответствии со ст.9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Мурманская область не входит в число субъектов Российской Федерации, где предусмотрено создание игорных зон и проведение азартных игр.


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